Владельца «Шаурмы» отправили под домашний арест после отравления людей

Тимирязевский суд Москвы отправил под домашний арест Элдара Сардарова — владельца точки быстрого питания «Шаурма», чья продукция вызвала массовое отравление. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.

Сардарова обвиняют в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Органы следствия требовали заключить его под стражу, но суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

«В отношении Сардарова Элдара Сардаровича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 15 сентября 2024 года», — говорится в тексте.



Ранее сообщалось, что постояльцы хостела на Дмитровском шоссе в Москве попали в больницу с признаками пищевого отравления. Все они покупали еду в лавке с шаурмой у Сардарова. В результате у всех пациентов диагностировали сальмонеллез. На данный момент известно о 24 пострадавших от продукции точки быстрого питания. Сардаров свою вину не признал.