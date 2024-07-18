Депутат Госдумы Михаил Матвеев снял на видео свою драку с мигрантами в Самаре. Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Они шли с палкой, избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сразу получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там все. Сидим уже 40 минут, ждём скорую и полицию, никого нету", - рассказал он после инцидента.



На кадрах видно, как депутат подходит к группе мигрантов и просит их остановиться. После этого на Матвеева напали. Судя по видео, мигранты были вооружены камнем и палкой.

Депутат Госдумы записал видео с разбитой головой после нападения мигрантов

До этого в Махачкале водитель на черном Zeekr наехал на двух силовиков, которые пытались его задержать. Отмечается, что работали бойцы Управления по контролю за оборотом наркотиков. Силовики заблокировали машину, начали бить окно, но водитель наехал на них и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители получили ушибы.