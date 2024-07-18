Генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, обжаловал срок домашнего ареста. Газета.Ru

«Мы согласны с изменением Ивану Ивановичу меры пресечения, но не согласны с продлением этого срока, поскольку следователем срок продления заявлен не был. Фактически суд вышел за рамки рассматриваемого ходатайства СК об изменении меры пресечения и самостоятельно установил такой срок, что противоречит нормам уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ)», - пояснил адвокат Попова Сергей Буйновский. ТАСС

Бывшего командующего 58-й армией арестовали 17 мая по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках гуманитарной помощи. Говорит Москва