МВД начало проверку из-за заехавшего на пляж в Мариуполе чеченца

Полицейские проводят проверку по факту конфликта на одном из пляжей Мариуполя, куда отдыхающие заехали на автомобиле. Об этом сообщило МВД ДНР в соцсетях.

«В настоящее время сотрудники МВД по ДНР осуществляют сбор материалов по данному факту, по итогам которого будет принято законное решение», — говорится в сообщении.



Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором уроженец Чечни с семьей заехал на внедорожнике на пляж Мариуполя и припарковался в нескольких метрах от воды. Другие отдыхающие сделали замечание водителю и попросили его переставить автомобиль на парковку, но тот полез на них с кулаками и заявил, что теперь точно никуда уедет.

На следующий день командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов извинился за инцидент и заявил, что поведение водителя не соответствует принятой в Чечне концепции развития. Алаудинов считает, что поведение автомобилиста получит надлежащую оценку и будут сделаны «суровые выводы».