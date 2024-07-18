Порвавшийся трос на парашюте неожиданно прервал отдых туристов

Двое туристов приобрели полет на парашюте за катером во время отдыха в Сочи, однако, когда они находились на высоте, трос неожиданно порвался, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал кадры произошедшего. В результате россияне упали в море.

Как уточнил канал, когда лопнул трос, девушка начала кричать своему спутнику, что ей страшно. Мужчина же невозмутимо успокаивал возлюбленную. На опубликованных кадрах видно, как туристы медленно падают в воду. Катер, за которым они катались, тут же подобрал пару.

По информации канала, никто из отдыхающих в результате произошедшего не пострадал. Однако влюбленные продолжат отпуск уже без экстремальных развлечений.

Ранее в Энгельсе 31-летняя женщина погибла на глазах у матери, катаясь на колесе обозрения. Сделав несколько кругов на аттракционе, она выпала из кабинки.

До этого в Нефтекамске Республики Башкортостан произошел еще один инцидент на колесе обозрения, оно остановилось вместе с находившимися в кабинках людьми после удара молнии. Всего там застряли шесть человек, включая троих детей. К месту происшествия прибыли пожарные МЧС, они оказали помощь людям.