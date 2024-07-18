Спецназ оцепил станцию метро в Париже из-за человека с поясом смертника

Французский спецназ оцепил станцию метро «Насьон» в Париже после сообщений о подозрительном человеке, у которого, предположительно, был пояс смертника, передает Actu17. Сообщается, что пассажиров подземки эвакуировали, однако подозреваемый пока не был обнаружен.

По данным портала, субъекта заметили в одном из вагонов на станции. Как заявил источник в полиции, на данный момент нет информации о том, действительно ли подозреваемым имел при себе взрывчатку или оружие. Также сообщается, что на место были направлены саперы, а движение поездов остановлено. Портал уточнил, что речь может идти о ложной тревоге, а подозрительным мужчиной мог оказаться пассажир с гипсом.

Ранее французский телеканал BFMTV сообщил о задержании 16-летнего подростка, который, по версии следствия, готовился совершить теракт во время проведения Олимпийских игр. Заявляется, что несовершеннолетний вступил в ИГ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого МВД Франции заявило о предотвращении теракта на стадионе «Жоффруа Гишар», подозреваемым оказался 18-летний уроженец Чечни. Ведомство сообщило, что мужчина хотел напасть не только на зрителей, но и на полицию.