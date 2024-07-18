Стало известно местонахождение Стрелкова

Жена бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская заявила, что ее мужа этапировали в колонию №5 Кирово-Чепецка для бывших сотрудников силовых структур. Об этом сообщает ТАСС.

Как добавили в правоохранительных органах, данная колония известна как место заключения бывших силовиков. Например, там содержался экс-замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, а также бывший полицейский Игорь Ляховец.

«Игорь Стрелков находится в исправительной колонии №5 города Кирово-Чепецка», — рассказала Регинская.



От дальнейших комментариев она отказалась.

Напомним, что в январе 2024 года Стрелкова (Гиркина) приговорили к четырем годам колонии общего режима. Он был признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.