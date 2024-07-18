Стало известно местонахождение Стрелкова

Бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в колонию Кирово-Чепецка. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Александр Молохов.

По его словам, это исправительная колония №5 в Кировской области для бывших сотрудников силовых структур.

«На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», - заключил юрист.



Ранее Мосгорсуда назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму. Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчать приговор отказался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».