$87.88-0.2196.10-0.20
Почта

Адвокат: Стрелкова этапировали в колонию Кирово-Чепецка

Бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в колонию Кирово-Чепецка. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Александр Молохов.

Стало известно местонахождение Стрелкова
© РИА Новости

По его словам, это исправительная колония №5 в Кировской области для бывших сотрудников силовых структур.

«На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», - заключил юрист.

Ранее Мосгорсуда назначил Стрелкову четыре года лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму. Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчать приговор отказался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Происшествия
Александр Молохов
Игорь Стрелков
Мосгорсуд
46