В Ростове-на-Дону загорелась мебельная фабрика
В Ростове-на-Дону в четверг, 18 июля, загорелась мебельная фабрика. О пострадавших не сообщается, пишет «Комсомольская правда. Ростов-на-Дону».
Инцидент произошел в районе улицы Горсоветской в Пролетарском районе города.
На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, над постройкой поднимается густой черный дым.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Площадь пожара составляет порядка 100 кв. м.
В российском городе загорелось кафе
Ранее в этот день в Ростове-на-Дону пожарные потушили электроподстанцию на проспекте 40-летия Победы, 178. В тушении было задействовано 9 человек и три единицы спецтехники.