В Ростове-на-Дону в четверг, 18 июля, загорелась мебельная фабрика. О пострадавших не сообщается, пишет «Комсомольская правда. Ростов-на-Дону».

Инцидент произошел в районе улицы Горсоветской в Пролетарском районе города.

На кадрах, опубликованных в соцсетях очевидцами, над постройкой поднимается густой черный дым.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Площадь пожара составляет порядка 100 кв. м.

В российском городе загорелось кафе

Ранее в этот день в Ростове-на-Дону пожарные потушили электроподстанцию на проспекте 40-летия Победы, 178. В тушении было задействовано 9 человек и три единицы спецтехники.