Пожар произошел в здании реактора АЭС в Германии

В здании реактора выведенной из эксплуатации АЭС «Графенрайнфельд» в Баварии вспыхнул пожар. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель компании-оператора PreussenElektra Кристина Альт.

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По ее словам, пожар вспыхнул утром 18 июля в мобильной системе фильтрации воздуха. Альт отметила, что возгорание удалось потушить через несколько минут после срабатывания пожарной сигнализации.

«Никакой опасности для населения и окружающей местности не было», — добавила она.



На данный момент продолжается выяснение причин пожара.