В Израиле мужчину арестовали за угрозы убийства Нетаньяху

Полиция Израиля арестовала жителя северного израильского города Биньямина, который угрожал убить премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости. По данным местной полиции, свои угрозы злоумышленник распространял в социальных сетях.

«Детективы вычислили подозреваемого, он был задержан для допроса, после которого состоится слушание о продлении срока ареста», - указали израильские правоохранители.



Ранее Нетаньяху заявил, что намерение ряда европейских стран признать Палестину является наградой за терроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».