Генерала Шамарина отстранили от должности

Экс-начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере более 36 млн рублей, отстранен от должности и выведен за штат. RT на русском

"Он отстранен от должности еще в мае этого года и в настоящее время числится за Генеральным штабом", - сказал собеседник агентства. ТАСС

Отмечается, что суд также арестовал автомобиль сотрудника Минобороны РФ, еще у него заблокирована зарплатная карта. Согласно данным РИА Новости, Шамарин не ушел полностью из военного ведомства, он выведен за штат. Ura.Ru