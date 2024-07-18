Иностранец напал с ножом на москвичку, которая отказалась с ним встречаться

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении иностранца, напавшего с ножом на москвичку. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в информационном центре СК РФ.

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Новость об инциденте появилась в Сети. Сообщается, что гражданин Таджикистана ударил девушку ножом за то, что она отказалась с ним встречаться.

Бастрыкин поручил возбудить дело по статье «Покушение на убийство» и доложить о ходе расследования.

Похожий случай произошел 17 июля в районе Свиблово. В парке мужчина несколько раз ударил знакомую ножом, украл ее сумку и отправился в кафе.