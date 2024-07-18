Генерала Шамарина уволили и арестовали авто. На чем погорел военный

Экс-начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина отстранили от должности и арестовали автомобиль, сообщил его адвокат Игорь Дюкин. Что об этом известно, что он сделал?

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Что известно о деле против Шамарина

Шамарин обвиняется в получении взяток с апреля 2016 года по октябрь 2023 года. Следствие считает, что он получил деньги от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной в размере 36 млн рублей «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

Генерала Шамарина отстранили от должности

Генерала задержали 22 мая и в этот же день арестовали на два месяца. Высоков и Гришина были заключены под стражу в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве.

Признательные показания по делу Шамарина дали четыре человека, которые уже осуждены за мошенничество, отмечал адвокат военного Игорь Дюкин.

«В уголовном деле есть свидетельские показания четырех лиц, которые осуждены за мошенничество. Они дали признательные показания», — сообщил он.



Юрист рассказал об этом после решения 2-го Западного военного окружного суда о признании законным ареста Шамарина, которое было вынесено 13 июня. Также в ходе рассмотрения жалобы о мере пресечения защита просила провести заседание в закрытом режиме, но суд отказал. Шамарин принимал участие в заседании по видеосвязи и просил отпустить его под домашний арест. Он пообещал, что не будет давить на свидетелей и продолжит сотрудничать со следствием.

Как Шамарина оставили без машины и зарплаты

18 июля Дюкин сообщил, что Шамарин был отстранен от должности и выведен за штат. Кроме того, суд арестовал автомобиль генерала, который был куплен в кредит.

«Он отстранен от должности еще в мае этого года и в настоящее время числится за Генеральным штабом», — сказал он.



Юрист пояснил, что выведенный за штат Шамарин не будет получать зарплату.

«Суд арестовал автомобиль нашего подзащитного, а его зарплатная карточка заблокирована», — добавил Дюкин.



Что известно о продлении ареста Шамарину

В четверг, 18 июля, 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме удовлетворил ходатайство военных следователей о продлении срока ареста Шамарину. Журналистов пустили только на оглашение резолютивной части постановления.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, срок ареста продлен до 21 октября включительно», — говорится в постановлении.



Защита просила суд смягчить меру пресечения, заменив ее на домашний арест. Шамарин свою вину не признает. Ожидается, что адвокаты обжалуют продление ареста, так как настаивают на его невиновности.

«Суд мог бы учесть безупречную биографию генерала, который 34 года отслужил и имеет массу наград за свою безупречную службу», — сказал другой адвокат Михаил Перцев.



Какова точная сумма взятки, в получении которой обвиняют Шамарина

Перцев рассказал, что генерал обвиняется в получении взятки в размере около 32 млн рублей. До этого в деле фигурировала сумма в размере более 36 млн рублей. Юрист пояснил, что это число еще может измениться.