В суде Екатеринбурга начались прения сторон по делу журналиста Гершковича

Прения сторон начались в Свердловском областном суде по делу журналиста газеты The Wall Street Journal и гражданина США Эвана Гершковича о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.

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18 июля суд закончил следствие по делу Гершковича о шпионаже и назначил прения сторон на следующий день.

Заседание, как и ранее, проходит в закрытом режиме. По данным агентства, в суд пришел генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, но в зал его не пустили.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая составляла государственную тайну.