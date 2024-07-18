Американца приговорили в России к 13 годам колонии за наркотики

Московский суд приговорил американца, бывшего десантника ВВС США Трэвиса Лика к 13 годам лишения свободы по делу о наркотиках. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале московских судов.

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В Хамовническом суде Москвы уточнили, что Лик будет отбывать наказание в колонии строгого режима. В деле есть вторая фигурантка - Вероника Грабанчук. Суд назначил ей восемь лет колонии общего режима.

Лика арестовали чуть больше года назад. Ему предъявили обвинения в попытке производства и сбыта наркотиков в крупном размере, совершенной группой лиц.

Как сообщало РИА Новости, 51-летнего американца заподозрили в организации наркобизнеса с привлечением молодых людей. Мать Лика рассказывала СМИ, что в молодости он недолго служил в ВВС США, а в последние десять лет в основном жил в Москве, работал с местными рок-группами и был репетитором по английскому.