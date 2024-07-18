Системы пожаротушения в «Крокус Сити Холле» не были предназначены для тушения поджогов с применением легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), заявили в МЧС РФ. NSN.FM

«Когда был совершен поджог, да еще и использованием легковоспламеняющейся горючей жидкости, по нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», - сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. ТАСС

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек. Москва24