В Петербурге мужчина открыл огонь по прохожим

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по проходим на проспекте Ударников. Во время инцидента пострадал студент, которому прострелили ногу, сообщили в городском управлении МВД.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный выстрелил прохожему в ногу из пневматического пистолета», – отметили в полиции.



К правоохранителям обратился сам пострадавший студент, указывает «Мойка 78».

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Петербурге нашли завернутый в полиэтилен труп мужчины.