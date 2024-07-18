В Петербурге мужчина открыл огонь по прохожим

В Петербурге мужчина стрелял из окна по прохожим
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по проходим на проспекте Ударников. Во время инцидента пострадал студент, которому прострелили ногу, сообщили в городском управлении МВД.
«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный выстрелил прохожему в ногу из пневматического пистолета», – отметили в полиции.
К правоохранителям обратился сам пострадавший студент, указывает «Мойка 78».
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Петербурге нашли завернутый в полиэтилен труп мужчины.