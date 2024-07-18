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В Петербурге мужчина стрелял из окна по прохожим

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по проходим на проспекте Ударников. Во время инцидента пострадал студент, которому прострелили ногу, сообщили в городском управлении МВД.

В Петербурге мужчина открыл огонь по прохожим
© РИА Новости
«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный выстрелил прохожему в ногу из пневматического пистолета», – отметили в полиции.

К правоохранителям обратился сам пострадавший студент, указывает «Мойка 78».

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Петербурге нашли завернутый в полиэтилен труп мужчины.

Происшествия
Полина Зиновьева
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