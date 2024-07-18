Годовалый ребенок в Крыму запутался в проводе вентилятора и погиб

Ребенок погиб в результате удушья в селе Витино. Об этом в четверг, 18 июля, передали в пресс-службе крымского управления Следственного комитета РФ.

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— Органами СК по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении Telegram-канала.



Как сообщает следствие, мальчик остался без присмотра взрослых в помещении туристической базы в селе Витино. Вскоре ребенок запутался в проводе срабатывания напольного вентилятора и погиб в результате удушья.

Обстановка в семье будет проверена следственным комитетом. Воспитательному процессу также будет дана оценка.

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