В Махачкале водитель электрокара Zeekr сбил нескольких силовиков во время антинаркотического рейда, пытаясь скрыться. Об этом сообщает Life.

Инцидент произошел на улице Абубакарова. По данным Life, серьезных травм силовики не получили. Водителя Zeekr вскоре удалось задержать. По предварительной версии, он причастен к распространению наркотиков.

По информации Telegram-канала Mash, в ходе рейда мужчину попросили выйти из машины, но он отказался, протаранил служебные авто и сбил как минимум трех силовиков. По данным Mash, всего во время рейда были задержаны два человека.

Ранее в Ставропольском крае бывший игрок юношеской сборной Армении по футболу сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил. Оба пострадавших погибли.