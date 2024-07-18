Создатель крупнейшего сервиса по продаже билетов покончил с собой

На 65-м году жизни умер Дж. Майкл Клайн, основатель компании Fandango. Тело предпринимателя было найдено во внутреннем дворе одного из отелей на Манхэттене, Нью-Йорк, в десять утра во вторник.

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Как рассказал источник TMZ в правоохранительных органах, речь идет о суициде - предприниматель оставил предсмертную записку.

Клайн запустил Fandango в 2000 году. Это топ-площадка по продаже билетов в кино.

В числе подразделений Fandango Media - ресурсы Fandango Movieclips, Movies.com, MovieTickets.com, Rotten Tomatoes, Vudu. Сейчас Fandango принадлежит NBCUniversal и Warner Bros.

У бизнесмена остались шестеро детей. Не так давно они с женой купили дом за 20 000 000 долларов.