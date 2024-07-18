Больных гепатитом и гастритом дельфинов обнаружили у берегов Крыма

Характерные для вирусной инфекции заболевания обнаружены у выбросившихся на побережье Крыма дельфинов. Об этом рассказали в центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».

Уточняется, что у млекопитающих выявлены гепатит с жировым перерождением печени. У некоторых встречались также гастрит с желудочным кровотечением.

За последние недели зоозащитникам поступило много сообщений о дельфинах на берегу. Среди них были особи с истощением и лопающимися буллезными поражениями кожи.

«Одной азовке, которая выбросилась вблизи Судака, мы оказали посильную ветеринарную помощь в полевых условиях, после чего она уплыла,… две погибли до нашего приезда или почти сразу после него», — пояснили в центре.



При обнаружении выбросившегося на берег дельфина рекомендуется минимизировать с ним контакт.

Ранее Конституционный суд России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой.