Больных гепатитом и гастритом дельфинов обнаружили у берегов Крыма
Характерные для вирусной инфекции заболевания обнаружены у выбросившихся на побережье Крыма дельфинов. Об этом рассказали в центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море».
Уточняется, что у млекопитающих выявлены гепатит с жировым перерождением печени. У некоторых встречались также гастрит с желудочным кровотечением.
За последние недели зоозащитникам поступило много сообщений о дельфинах на берегу. Среди них были особи с истощением и лопающимися буллезными поражениями кожи.
«Одной азовке, которая выбросилась вблизи Судака, мы оказали посильную ветеринарную помощь в полевых условиях, после чего она уплыла,… две погибли до нашего приезда или почти сразу после него», — пояснили в центре.
При обнаружении выбросившегося на берег дельфина рекомендуется минимизировать с ним контакт.
Ранее Конституционный суд России признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой.