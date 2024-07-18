Студентка подожгла полицейский автомобиль в Подмосковье

20-летняя студентка подожгла полицейскую машину в Электроуглях. Как сообщает Telegram-канал Shot, когда девушку задержали, она снимала видеоотчет для кураторов.

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Инцидент произошел днем в среду, 17 июля. На общей парковке местные жители заметили горящий патрульный автомобиль, возле которого ходила молодая девушка. Она снимала происходящее и периодически разговаривала с кем-то по телефону.

Один из очевидцев пошел в ближайший пункт полиции и рассказал о происшествии. Поджигательницу задержали: ей оказалась 20-летняя девушка из Москвы. Она хорошо учится и увлекается рисованием. Студентка утверждает, что поджечь патрульный автомобиль ее уговорили мошенники, которые ранее похитили у нее средства.

В публикации отмечается, что машина числится за ГУ МВД России по Московской области, а закреплена была за старшим лейтенантом полиции. Внутри никого не было, а потому обошлось без пострадавших, однако у авто обгорел капот и приборная панель.