Автомобильный мост рухнул между двумя российскими регионами

Участок автодороги между республиками Тыва и Хакасия частично обрушился из-за ливней. Об этом сообщает Госавтоинспекция Хакасии в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на 61-м километре от города Ак-Довурак. На кадрах с места происшествия видно бурное течение реки, размытый грунт и обвалившуюся из-за сильных дождей часть моста через реку Ак-Суг.

«Движение автотранспорта полностью ограничено в обоих направлениях для всех видов транспорта», — заявили в ведомстве.



В прокуратуре Тывы добавили, что по факту случившегося проведут проверку.

В июне обрушился автомобильный мост на автодороге «Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка» в Приморском крае. Инцидент произошел около села Покровка. На кадрах с места происшествия видно, что сильно повредился асфальт и часть конструкции упала в воду.