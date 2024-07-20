Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области, выбросил пепел на высоту 2,5 км. Об этом сообщается в телеграм-канале института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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"Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 2,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 км на восток от вулкана", - говорится в сообщении.



Высота вулкана Эбеко составляет 1 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.