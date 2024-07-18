Россиянки пожаловались на жестокое избиение полицейскими в Турции

Две российские туристки не могут вернуться из отпуска в Турции уже полтора месяца. Как сообщает Telegram-канал Shot, женщины утверждают, что местные полицейские задержали их в аэропорту, жестко избили, а из-за попыток обороны им теперь грозит до 3 лет в тюрьме.

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Как рассказала одна из туристок, 48-летняя жительница Москвы Светлана, 6 июня она полетела на отдых в Анталью вместе со своей 38-летней подругой Юлией. В Duty free в Домодедово они купили бутылку джина и выпили примерно по 200 мл на каждую — чтобы было нестрашно лететь. Оставшийся алкоголь женщины положили в пакет.

В аэропорту Антальи Юлия, которая несла с собой пакет с алкоголем, без проблем прошла паспортный контроль. Светлану же остановили и отказались пропускать, заявив, что у нее возникли проблемы с документами. Россиянки почти не говорили по-английски и не понимали, что именно не так. Юлия достала телефон в надежде с кем-то связаться, но пограничники решили, что их будут снимать, и отобрали гаджет.

Женщины стали скандалить и попытались вернуть имущество. Завязалась потасовка, в ходе которой одной из туристок вырвали ногти. В результате их задержали и доставили в отдел в аэропорту. Россиянки уверяют, что в участке, где не было камер, их избили, оставив гематомы. Следующую ночь подруги провели за решеткой, а после суд закрыл им выезд из страны, обвинив в сопротивлении полиции. По предъявленной статье им грозит до 3 лет тюрьмы.

Больше месяца гражданки РФ находятся под подпиской о невыезде. На последние деньги они сняли квартиру, а на еду средств у них почти не осталось. В посольстве же им предложили нанять адвоката за 7 тысяч евро. Сами женщины мечтают поскорее попасть домой и устали от затянувшегося «отдыха».