Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэттью Крукс перед покушением оставил послание на игровой платформе Steam, анонсировав некую «премьеру». Об этом рассказал Fox News.

Покушение на Трампа было совершено во время предвыборного митинга 13 июля. Пуля задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека.

Стрелявший - 20-летний Крукс - был убит сотрудниками Секретной службы. В ФБР заявили, что его мотивы пока неизвестны. СМИ писали со ссылкой на спецслужбу, что информации о Круксе мало, а в его соцсетях не оказалось отсылок к политическим взглядам или чему-либо, что могло бы объяснить его мотивы.

По данным Fox News, позже выяснилось, что Крукс оставил послание на Steam - платформе, где геймеры покупают игры и общаются. Крукс упомянул в своем сообщении именно тот день, когда он совершил покушение на Трампа.

«13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий», - написал он.



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Когда следователи проверяли ноутбук Крукса, они обнаружили несколько июльских поисковых запросов: «Трамп», «Байден», «когда состоится съезд Демократической партии» и «митинг Трампа 13 июля». Следователи не нашли на ноутбуке никаких доказательств, что Крукс был последователем какой-либо конкретной идеологии. Ни один из опрошенных ФБР знакомых Крукса не сообщал, что он когда-либо обсуждал политику.

По данным Fox News, также выяснилось, что у Крукса было два мобильных телефона. Основной был изъят с места преступления. Второй телефон был найден дома, на нем было всего 27 контактов. ФБР сейчас ищет и допрашивает этих людей.