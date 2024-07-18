Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания Томас Мэттью Крукс перед покушением оставил угрожающее послание на игровой платформе Steam. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, Секретная служба США получила сообщения о странном поведении Крукса более чем за час до стрельбы.

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Его идентифицировали как подозрительного, потому что у него были замечены дальномер и рюкзак, рассказал телеканалу сенатор Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) после брифинга, который провели для законодателей сотрудники Секретной службы.

Правоохранительные органы в США пока не выявили мотивы Крукса.