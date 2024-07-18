ФСБ показала видео задержания и допроса россиянки, готовившей теракт в Донецке

Управление ФСБ России по ДНР опубликовало видео задержания и допроса гражданки РФ, которая по заданию украинских националистов планировала совершить теракт в здании Петровского районного суда Донецка.

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На кадрах показано, как силовики задерживают женщину, после чего исследуют содержимое ее рюкзака и достают оттуда бутылки с горючей смесью.

ФСБ предотвратила теракт в Донецке

После этого женщина показала силовикам, где разливала коктейли Молотова. Всего она подготовила шесть бутылок, однако забрать вместе с подругой успела только три. На вопрос, что она собиралась с ними делать, ответила: "Подпалить Петровский суд".

О задержании женщины стало известно сегодня. Как сообщили в УФСБ, она планировала совершить теракт за денежное вознаграждение, а подготовку прошла у националистического формирования, которое запрещено в РФ.

После теракта россиянка собиралась перейти на украинскую сторону и вступить в ряды формирования.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 205 УК РФ (угроза совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население).