Арестованный Кибовский заявил о желании поехать в зону СВО

Арестованный экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский в суде заявил о желании отправиться на специальную военную операцию. Об этом сообщает «МК».

Как отметил бывший чиновник, он с самого начала «решил, что пойдет на СВО».

Задержан экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский

«Для меня это вопрос решенный», — указал Кибовский.



Бывшего главу столичного департамента культуры задержали накануне. Кибовскому вменяют восемь эпизодов получения взяток на общую сумму свыше 100 млн рублей и покушение на мошенничество в особо крупном размере, пишет 360.ru. Суд арестовал экс-чиновника до 16 сентября.