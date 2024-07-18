В России возбудили дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении инвесторов, которые манипулировали ценами на торгах иностранными акциями. Об этом со ссылкой на материалы дела и знакомых с разбирательством источников пишет РБК.

Отмечается, что как минимум два человека, Зинченко В.И. и Кулешов С.П., в 2022 году смогли обмануть торгового робота, принадлежащего американской финансовой компании W-Empirical Holding, получив незаконный доход в размере 154,6 миллиона рублей. Подозреваемые совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными американскими акциями через брокера «Фридом Финанс» (с октября 2022 года — «Цифра брокер») и еще одну неустановленную финансовую организацию.

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W-Empirical Holding выступала маркетмейкером торгов, позволяя участникам рынка всегда находить второго участника сделки даже при отстутствии встречных предложений. По версии следствия, инвесторы сначала искусственно занижали цены на зарубежные бумаги, а затем разгоняли их. Таким образом, они покупали акции по более низкой цене, а затем робот выкупал их по более высокой.