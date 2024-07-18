ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену

Жителя Великого Новгорода задержали по обвинению в совершении госизмены.

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Об этом сообщили в УФСБ по региону, передаёт РИА Новости.

По данным ведомства, фигурант, являясь сотрудником одного из предприятий ВПК, инициативно установил контакт с представителем ГУР МО Украины и выполнял данные ему задания.

Ранее суд в ЕАО приговорил студента из Биробиджана к пяти годам колонии за госизмену.

Также против жителя Якутии возбудили дело о госизмене из-за перевода ВСУ криптовалюты.