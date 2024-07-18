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CNN: мотивы стрелявшего в Трампа до сих пор неизвестны

Правоохранительные органы в США пока не выявили мотивы Томаса Мэттью Крукса, стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

CNN: мотивы стрелявшего в Трампа до сих пор неизвестны
© РИА Новости

По их словам, мотивы Крукса до сих пор неизвестны. Как отмечает CNN, представители Секретной службы и ФБР сообщили законодателям на брифинге в среду, что злоумышленник дважды посещал место проведения митинга Трампа и находился там в общей сложности в течение 70 минут.

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Дональд Трамп
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