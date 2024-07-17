Десятки людей застряли на колесе обозрения в Геленджике

В Геленджике в парке аттракционов десятки людей застряли на колесе обозрения из-за отключения электричества. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в вечером в среду, 17 июля, в Центральном парке аттракционов, расположенном по адресу улица Революционная, 13Б.

По данным канала, аттракционы внезапно остановились из-за незапланированного отключения электричества.

В это время на колесе обозрения и на ряде других устройств находились десятки людей.

Специалисты в течение пяти минут восстановили подачу электричества и посетители парка благополучно покинули кабины и сиденья.

Журналисты отметили, что высота колеса обозрения составляет 36 метров, оно является самым высоким в городе. По их словам, многие туристы покупают на него билеты с тем, чтобы сделать красивые селфи и панорамные снимки.

Кроме того, в парке есть гоночная трасса для квадроциклов, тир, аттракцион «Седьмое небо», огромный маятник «Тайфун», «Дом страха», «пиратский» корабль.