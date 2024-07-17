Водоснабжение Энергодара полностью восстановили

Специалисты полностью восстановили водоснабжение и водоотведение в Энергодаре, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз.

"Водоснабжение и водоотведение в Энергодаре восстановлено в полном объеме. <…> Что касается энергоснабжения, по сообщению областных энергетиков, восстановление поврежденных электрических сетей идет полным ходом с привлечением всевозможных служб и ведомств. Специалисты делают все возможное, чтобы восстановить энергоснабжение в кратчайшие сроки", - написал он в Telegram-канале.



Ранее мэр заявлял, что профильные службы работают над устранением аварийной ситуации, в результате которой Энергодар и Каменско-Днепровский район Запорожской области оказались обесточены минувшей ночью. И ключевая задача, определенная оперативным штабом города - обеспечить Энергодар водой. Был организован развоз питьевой воды маломобильным гражданам.

Губернатор Запорожской области также сообщал, что украинские войска нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области. Первый - в Токмакском муниципальном округе, второй удар по подстанции в Каменско-Днепровском округе. Перебои в электроснабжении были в 65 населенных пунктах Токмакского округа и 15 населенных пунктах Каменско-Днепровского округа. Глава региона подчеркнул, что в течение суток планируется восстановить электроснабжение большей части отключенных потребителей.