Суд арестовал экс-главу департамента культуры Москвы

Замосковорецкий суд Москвы отправил под стражу до 16 сентября бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве на сумму свыше 100 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать Кибовскому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября", - сказано в решении судьи.



Как ранее сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, Кибовскому уже предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предварительно установлено, что общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей. По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом он действовал с соучастниками в составе организованный группы.

Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве. С 11 марта 2015 года по 27 сентября 2023 года занимал должность министра правительства Москвы, руководителя городского департамента культуры, в настоящее время является членом президиума Российского исторического общества.