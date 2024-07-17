В Париже автомобиль въехал в террасу кафе

Неизвестный на автомобиле въехал в террасу кафе в Париже, есть пострадавшие. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел около 19:30 по парижскому времени в районе проспекта Пер-Лашез. После въезда в террасу кафе водитель автомобиля скрылся с места преступления. В машине также находился пассажир, его арестовали, у него был положительный результат на наркотики и алкоголь.

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«В результате произошедшего три человека пострадали, они находятся в тяжелом состоянии», — говорится в тексте.

Другие подробностей случившегося пока нет.