МЧС: Пожар на 700 квадратных метрах был локализован в Москве

Пожар на 700 квадратных метрах был локализован в Москве. Об этом в среду, 17 июля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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— В Москве сотрудники МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах, — говорится в публикации официального Telegram-канала МЧС России.



В ведомстве также уточнили, что пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее в этот день сообщалось, что по требованиям МЧС на станции метро «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии временно закрыли южный вестибюль.

Ранее в этот день стало известно, что сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы на улице Пресненский Вал. Возгорание произошло в чердачном помещении административного здания, а площадь пожара достигла 700 квадратных метров. На месте происшествия работают более 100 специалистов и 34 единицы техники. По данным пресс-службы, людей в здании нет.