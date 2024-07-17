Жители Марьино сообщили о серии мощных взрывов

Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщает, что в столичном районе Марьино прогремели три взрыва. По словам свидетелей, после громких звуков на пересечении улицы Донецкая и Перерва вспыхнул пожар.

По словам местных жителей, огонь охватил автомобиль КАМАЗ. На представленных очевидцами кадрах видно, что от места происшествия в небо поднимается густой столб дыма. Также на видео слышно сирены экстренных служб, которые, вероятно, направляются к месту событий.

Ранее в Москве загорелось здание Центра цифровизации образования на Пресненском Валу. В пресс-службе МЧС рассказали NEWS.ru, что пожар возник в доме № 1, ему присвоили повышенный ранг сложности.

Кроме того, 17 июля в Краснодаре вспыхнул парк Галицкого. По информации СМИ, огонь охватил территорию в нескольких метрах от стадиона футбольного клуба «Краснодар». На опубликованных кадрах видно, что парк заволокло дымом.

В центре Москвы произошел сильный пожар

Также представитель МВД России Ирина Волк опубликовала кадры тушения крупного пожара на территории государственного природного заповедника «Карадагский», где произошло возгорание лесной подстилки. На кадрах, сделанных с высоты птичьего полета, видны очаги возгорания в горной местности и поднимающееся от них в небо плотное облако дыма. Также можно разглядеть работу пожарного вертолета, который разливает над огнем тонны воды.