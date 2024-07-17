В Сириусе произошел пожар в строящемся концертном зале

В Сочи на федеральной территории «Сириус» начался пожар. Загорелась кровля недостроенного уникального концертно-театрального комплекса. Об этом пишут «Аргументы и факты. Кубань».

Инцидент произошел в среду, 17 июля. Для борьбы с огнем прибыли свыше десяти пожарных расчетов. Площадь возгорания составила 50 кв.м. По предварительным данным, загорелась теплоизоляция в помещении, в котором хранился различный инвентарь.

Специалисты экстренных служб эвакуировали персонал из горящего здания. О пострадавших не сообщается.

В ГУ МЧС уточнили, что пожарным удалось оперативно локализовать возгорание.

Журналисты отметили, что строительство концертного зала продолжается уже несколько лет. В здании семь этажей. Общая площадь объекта — 33 тыс. кв. м, высота — 50 м, большой зал рассчитан на 1300 зрителей.

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Комплекс после завершения строительства сможет трансформировать сцену под разные музыкально-театральные представления всего за 30 минут.