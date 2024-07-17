К месту пожара в здании на Пресненском Валу в Москве следует вертолёт Ка-32, к ликвидации привлечено более 100 человек и 34 единицы техники, сообщают в МЧС России.

«К ликвидации привлечено более 100 человек и 34 единицы техники. К месту следует вертолёт Ка-32 Московского авиационного центра», — говорится в сообщении.



В центре Москвы произошел сильный пожар

Ранее сообщалось, что в Москве на Пресненском Валу горит здание Центра цифровизации образования.