В Москве мигранты избили юношу из-за не понравившейся им одежды

Следователи проводят проверку из-за сообщений о том, что мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором трое человек накинулись на молодого человека в розовых кроссовках и футболке. В ведомстве сообщили, что проверка была начала из-за сообщений в соцсетях о том, что в Москве мигранты избили молодого человека в связи с тем, что им не понравилась его одежда. О результатах проверки столичные следователи должны будут доложить председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что в России выросло число совершенных мигрантами экстремистских преступлений.