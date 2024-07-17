Пожар произошел в здании Центра цифровизации образования на Пресненском Валу

Возгорание произошло в здании Центра цифровизации образования на ул. Пресненский Вал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«Возгорание произошло в четырехэтажном здании Центра цифровизации образовании по адресу ул. Пресненский Вал, д. 1. С крыши здания валит черный дым. На месте пожара работают службы», – рассказал собеседник агентства.

Подробности происшествия устанавливаются.