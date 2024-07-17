Названа причина смерти шести вьетнамцев в люксовом отеле Бангкока

Глава отдела судебно-медицинской экспертизы в Университете Чулалонгкорна Корнкиат Вонгпайсарнсин заявил, что эксперты определили причину смерти шести вьетнамцев в номере люксового отеля Grand Hyatt Erawan Bangkok. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно результатам экспертизы, причиной их смерти стал цианид — производное цианистой кислоты, которое при попадании в организм вызывает потенциально летальный паралич дыхательного центра. При этом Вонгпайсарнсин заявил, что эксперты планируют дополнительно провести полный анализ крови, который окончательно подтвердит или опровергнет эти результаты.

«Причиной смерти, вероятно, является отравление цианидом», — сообщает источник.



Как полагают следователи, цианид был размещен в термосах и чашках погибших. Предварительным мотивом убийства называется неудачная сделка на сумму 279 тысяч долларов, которую ранее заключили четверо из шести погибших.

Напомним, что шесть тел граждан Вьетнама (двое из них также имели второе гражданство США) нашли в пятизвездочном отеле Grand Hyatt Erawan Bangkok. Среди них три женщины и трое мужчин в возрасте от 37 до 56 лет.