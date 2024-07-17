В центре Москвы произошел сильный пожар

В Москве загорелся Центр цифровизации образования. О пострадавших не сообщается. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в среду, 17 июля, в здании на Пресненском валу, недалеко от станции метро 1905 года.

«На Пресненском Валу горит здание Центра цифровизации образования. Пожару присвоен повышенный ранг сложности», — отметил источник.



На кадрах, опубликованных очевидцами, с чердака дома валит густой черный дым.

К зданию прибыли две пожарных машины и скорая помощь. Представители администрации Центра сообщили пожарным, что эвакуация проведена, внутри никого нет.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.