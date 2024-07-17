Вооруженный мужчина пытался проникнуть в суд в Зеленодольске

Мужчина с ножами пытался проникнуть в здание Зеленодольского городского суда. Об этом сообщили в ГУФССП России по Республике Татарстан.

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По данным пресс-службы, вооруженный злоумышленник подошел к двери служебного входа. Он стучал по ней и пытался ее открыть, но судебные приставы увидели происходящее по камерам видеонаблюдения и заблокировали центральный вход в здание суда, а также сообщили об инциденте в экстренные службы.

Сотрудники приблизились к мужчине, чтобы начать с ним переговоры, но он «отреагировал неадекватно» и не оставил попыток проникнуть внутрь здания. Тогда приставы обезоружили буйного гражданина и заковали его в наручники. В ходе задержания им не пришлось применять оружие.

На мужчину составили административный протокол, а передали его правоохранителям, которым он так и не смог объяснить причину своих действий.