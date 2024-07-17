Женщина изнасиловала сына в наказание за приставания к брату

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) изнасиловала 12-летнего сына в наказание за домогательства другого ребенка женщины. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным портала, мать надругалась над ребенком после того, как застала старшего сына целующим младшего. Baza утверждает, что после приставания 12-летний ребенок был изнасилован двумя фаллоимитаторами, и все это время в соседней комнате находился его 8-летний брат — тот якобы слышал крики «мама, мне больно». Затем, по сообщению Baza, мать выгнала старшего сына к своей подруге, выпила полбутылки водки, вернула сына назад и вновь сексуально надругалась над ним — заставила смотреть порноролик и мастурбировать на манекен.

О случившемся полиции рассказала подруга подозреваемой.

Утверждается, что семья считалась неблагополучной — мать и старший сын были на учете в полиции. Портал сообщает, что факту надругательства возбуждено уголовное дело.

Днем ранее, 16 июля, сообщалось, что в Тарумовском районе Дагестана 16-летний подросток надругался над младшим братом.