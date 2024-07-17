Раскрыты детали избиения девушки в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода избил свою девушку из-за предложения расстаться, предположила в беседе с NEWS.ru соседка. Местная жительница уточнила, что у пострадавшей просто лопнуло терпение. По ее словам, мужчина страдает от наркотической зависимости. Кроме того, как отметила женщина, он часто устраивал разборки с возлюбленной во дворе.

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У него очень вспыльчивый характер всегда был. Во дворе постоянные разборки, все слышали это. И подобные избиения с его стороны не в первый раз. У девушки просто терпение лопнуло, она решила с ним расстаться, — пояснила соседка.



Собеседница издания подчеркнула, что во время инцидента пара около получаса скандалила во дворе. Девушка ударила по зеркалу заднего вида автомобиля, после чего мужчина сразу на нее «вылетел», уточнила соседка.

Зная его характер, думаю, расставание и зеркало стали причиной такого жестокого избиения. Сейчас девушка уже дома у себя, с ней все стабильно в порядке. О судьбе парня я не знаю, но заявление она писать отказывается, — заключила женщина.



Житель Махачкалы ранее с одного удара повалил туристку на асфальт за отказ с ним знакомиться. Как видно на опубликованных в Сети кадрах, удар был такой силы, что девушка тут же потеряла сознание.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.