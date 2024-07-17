Растоптавший православный крест блогер повинился

Блогера из Дагестана, растоптавший и оплевавший православный крест в прямом эфире, извинился за свой поступок, сообщает Следком. Мужчина заявил, что больше подобных действий совершать не будет.

Больше никогда такого не повторится, — сказал блогер.



В СК добавили, что в отношении блогера будет проведена дополнительная проверка. Следователи намерены выяснить, был ли подозреваемый причастен к другим преступлениям в интернете.

Ранее председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев заявил, что дагестанского блогера необходимо строго и оперативно наказать согласно российскому законодательству. По его мнению, не нужно «тыкать» мужчине общественным порицанием и осуждением общины.