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«Больше не повторится»: растоптавший православный крест блогер повинился

Блогера из Дагестана, растоптавший и оплевавший православный крест в прямом эфире, извинился за свой поступок, сообщает Следком. Мужчина заявил, что больше подобных действий совершать не будет.

Растоптавший православный крест блогер повинился
© РИА Новости
Больше никогда такого не повторится, — сказал блогер.

В СК добавили, что в отношении блогера будет проведена дополнительная проверка. Следователи намерены выяснить, был ли подозреваемый причастен к другим преступлениям в интернете.

Ранее председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев заявил, что дагестанского блогера необходимо строго и оперативно наказать согласно российскому законодательству. По его мнению, не нужно «тыкать» мужчине общественным порицанием и осуждением общины.

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