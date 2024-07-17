В Москве полуголые мигранты избили юношу за розовую футболку

На москвича напали полуголые мигранты, которым не понравилась его одежда. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

На днях в соцсетях завирусилось видео, на котором трое мужчин догоняют и избивают молодого человека во дворе жилого комплекса в Бутово. Как уточняется, нападавшим не понравилось, что местный житель одет в футболку и кроссовки розового цвета.

Молодой человек пытался отбиваться от группы разъяренных иностранцев, но силы оказались неравны. В итоге злоумышленники, двое из которых находились на улице с оголенными торсами, повалили пострадавшего на траву и стали избивать его ногами.

Сегодня председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе процессуальной проверки по факту избиения юноши, одежда которого не понравилась мигрантам.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело на мигранта, который напал на девушку из-за коротких шорт.